Lizardo Garrido y su batalla contra el cáncer: Es una enfermedad cruel, pero estoy en la lucha

Lizardo Garrido, leyenda de Colo Colo, habló sobre su batalla contra el cáncer a la sangre, asegurando que es enfermedad cruel, pero que está luchando tal como le enseñaron cuando llegó en su adolescencia al cuadro "popular".

"La salud ha estado mejor, es una enfermedad cruel, pero estoy en la lucha, viviendo el día a día, haciéndome exámenes como loco. Todo llegó a estas alturas del partido. No hay más alternativa y a darle para adelante", explicó el querido "Chano" a Las Ultimas Noticias.

Garrido, campeón de la Copa Libertadores en 1991 y quien reapareció públicamente en el homenaje por los 20 años del título logrado en la quiebra del club, también detalló el tratamiento que está realizando contra la enfermedad.

"Cada 15 días me estoy haciendo exámenes, aún estoy con quimioterapia y tomando 10 pastillas diarias, pero me tocó y tengo que aperrar. Bajé 14 kilos y he recuperado cuatro. Cuando llegué a los 15 años a Colo Colo, me advirtieron que jamás hay que bajar los brazos y en eso estoy", dijo el ex defensor albo.

Además, contó que trata de ir cada vez que puede al Estadio Monumental. "Estoy un rato, me hace bien y también me agoto rápido. Trato de estar lo que más pueda".

"Hay días que no quiero levantarme y por momentos me siento feliz de estar con la gente. Cuando me dijeron leucemia, dije 'esto lo pasamos', pero luego me hablaron de cáncer y ya fue distinto. Estuve grave y afortunadamente mejoré. Me ayudó mucho ser deportista. Mi hija donó las células y me dio vida. Es algo maravilloso", precisó.

Finalmente, recordó su historia en Colo Colo: "Llegué en el año 80 y me mantuve hasta el 91, luego me tocó la quiebra y siento como que he estado en todas. Siempre orgulloso de esta camiseta".

"El amor del colocolino es maravilloso, no tengo palabras para agradecer tanto cariño de Arica a Punta Arenas y que dentro de todo algunos mensajes he podido leer. Entre los hinchas, mis ex compañeros, el Colo Colo de todos los tiempos y mi familia han sido fundamentales. Seguimos en la lucha, haciendo todos los esfuerzos por mejorarme bien", sentenció.