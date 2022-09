Lucas Barrios: Colo Colo merece el Campeonato y que Lucero sea el goleador

Lucas Barrios, ex delantero de Colo Colo, habló sobre el gran presente de los albos, señalando que merecen conquistar el título. Además, dedicó elogios al goleador del "Cacique", el argentino Juan Martín Lucero.

"Juan Martín Lucero me encanta, no solo en este momento. Me alegra que hayan conseguido ese 9 que tanto buscaron", declaró Barrios a DirecTV Sports.

En la misma línea, agregó: "Se merecen el campeonato y que Martín sea el goleador, se lo ha ganado con esfuerzo. Ojalá pueda quedarse en el club",

El ex goleador también elogió al técnico Gustavo Quinteros, quien lo formó cuando inició su carrera en Argentinos Juniors, afirmó que le hubiera gustado verlo en la selección chilena.

"Gustavo tiene mucha experiencia, de haber tenido la selección de Ecuador. No me cabe duda que está capacitado para estar en Chile. Ya ha estado en Colo Colo, le tocó una situación difícil y lo más complicado es hacer reestructurar para que un equipo sea competitivo. Lo hizo muy bien, se merece el lugar donde está, le tocó bailar con la difícil y le toca disfrutar lo que cosechó", argumentó.

Barrios, quien está armando su cuerpo técnico para dar sus primeros pasos como entrenador, fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Colo Colo en el largo plazo y señaló que debe primero debe ganar experiencia.

"Al club lo quiero mucho. Tengo que hacer mis primeras armas. Sería loco si dijiera que no quiero estar en Colo Colo. Estoy muy identificado, la gente sabe el cariño que le tengo. Que uno haya dejado ese vínculo con la hinchada, significa que algo hice bien", comentó.

Finalmente, Barrios contó que fue sondeado en el último tiempo por equipos nacionales para volver al fútbol chileno, aunque evitó dar nombres. "Fueron de las dos categorías", señaló, expresando que siempre se sintió "agradecido" por las oportunidades que le dieron en nuestro país.