Lucas Barrios: El tiempo da señales de lo que pasaba en Colo Colo

El ex delantero de Colo Colo Lucas Barrios comentó el presente del elenco albo luego de su abrupta salida en 2018 cuando jugó apenas seis meses y se fue en medio de las polémicas dirigenciales que se han mantenido a lo largo de los últimos años.

"Como jugador de fútbol de casi 20 años de carrera, tengo códigos y las cosas me las llevo para mí. Pero bueno, el tiempo da señales de lo que pasaba. No hace falta que yo diga que ha habido problemas. Traté de dar lo mejor ese semestre, pero no se estaban haciendo bien las cosas", comentó Barrios en entrevista con El Mercurio.

En relación a su primer paso por el cuadro albo, Barrios comentó que "estoy muy agradecido del fútbol chileno. Ahí pasé casi cinco años de mi carrera, y si soy quien soy es porque he hecho carrera ahí, y me ha llevado al fútbol europeo".

"Siempre les dije a los jugadores del club que valoren a Colo Colo, porque es un club que vende a Europa porque tiene mucha vitrina. Pueden dar el salto como lo hice yo, como lo hizo Arturo Vidal. Sigo a Colo Colo, sé todo lo que pasa y me pone contento que se haya salvado y que ahora se esté rearmando para pelear cosas importantes", añadió.