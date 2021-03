Lucas Barrios le puso fichas a Barticciotto como presidente: Quiere mucho a Colo Colo

El ex delantero de Colo Colo Lucas Barrios se manifestó en torno a la posibilidad de que Marcelo Barticciotto asuma como presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos del elenco albo, y aseguró que es una buena opción.

"'Barti' quiere mucho al club, de eso no hay duda. No sé en qué situación está eso, sólo lo he visto por la prensa, pero obviamente, como volvió (Daniel) Morón a ser director, siempre a uno, que pasó por el club, le da alegrías ver a jugadores que pasaron y dejaron un legado", dijo Barrios al portal Dalealbo.cl

"Si a 'Barti' le toca estar de esa manera, me pondrá contento... Colo Colo necesita estar unido y darle alegría a la gente. Colo Colo es pueblo y sólo nosotros sabemos. Ojalá se dé la unión para tener alegrías como antes, pelear Libertadores y todos los campeonatos", añadió Barrios.

El argentino nacionalizado paraguayo también le puso fichas a Nicolás Blandi, de opaco rendimiento con los albos.

"Yo creo que si tú me pones a buscar en el puesto de '9', Esteban (Paredes), 'Chupete' (Suazo) y yo tuvimos la regularidad en su momento. Es difícil encontrar un '9', no sólo para Colo Colo. Nicolás Blandi tiene su recorrido, a mí me tocó enfrentarlo en Francia. Si él se recupera, no tengo duda que puede ser un aporte para Colo Colo. Es cuestión de darle confianza y tratar de abrazarlo", expresó.