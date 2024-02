Lucas Cepeda: Quiero dejar mi huella y ganar muchas cosas con Colo Colo

El delantero Lucas Cepeda vivió su presentación oficial como jugador de Colo Colo y protagonizó su primera conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde entregó sus sensaciones tras arribar al "Cacique".

"Es una linda oportunidad. Estuve acá cuando chico, di una vuelta larga pero soy joven aún. Quería esta oportunidad de demostrar porqué el club y el cuerpo técnico confió en mí. Nada, quiero dejar mi huella aquí y ganar muchas cosas con Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile", dijo ante los medios.

Sobre su estreno en la truncada Supercopa, Cepeda valoró "mucho la confianza que me está dando el profe (Jorge Almirón). No cualquier jugador debuta a los pocos días de haber llegado. Quiero demostrar que me puede seguir más confianza; día a día y en cada entrenamiento".

"El plantel me ha recibido muy bien, los jugadores me están apoyando harto. De hecho, me ayudan bastante. Es un lindo grupo, muy unido, y eso a la larga lleva a ganar partidos y títulos. Feliz por haber entrado a un equipo y plantel maravilloso", indicó.

Además, el delantero señaló que el plantel "es muy competitivo, como tiene que ser un equipo grande, pero mis características son encarar, el centro y el remate de media distancia. Eso me puede llevar a ganarme un puesto".

El exSantiago Wanderers también tuvo palabras sobre la responsabilidad de vestir la camiseta alba: "Vengo de un equipo que te exige mucho, que también es uno de los grandes del país. Llegar a Colo Colo es un poco más de presión, pero ya vengo de la presión de un equipo grande. Es disfrutar y demostrar dentro de la cancha".