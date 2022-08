Lucero llamó a la calma tras contractura: No fue algo grave, conozco mi cuerpo

El argentino Juan Martín Lucero, delantero de Colo Colo, tranquilizó a los hinchas albos asegurando que su lesión "no es grave", luego de someterse a exámenes por la contractura que sufrió en el duelo contra Ñublense en la Copa Chile.

"No fue algo grave, conozco mi cuerpo, preferí salir para evitar algo peor que me pueda marginar de las canchas. Tranquilo, no es nada grave por suerte, así que veremos estos días cómo vamos evolucionando para si ver para si jugamos el domingo ", comentó Lucero.

"TRANQUILO PORQUE NO ES NADA GRAVE"#SportsCenter Juan Martín Lucero puso la calma ante la lesión que lo sacó del partido ante Ñublense en Copa Chile: "No me duele para nada, vamos a ver cómo evoluciona estos días y evaluaremos con el cuerpo técnico qué es lo mejor" pic.twitter.com/53lgSrX2NO — ESPN Chile (@ESPNChile) August 22, 2022

El goleador de los albos remarcó que "no me duele para nada, ahora no siento nada, evaluaremos con el cuerpo médico y técnico qué es lo mejor".

En la misma línea, no se mostró preocupado por jugar en cancha sintética este domingo próximo, ante La Calera en el Campeonato Nacional: "No creo que influya en algo muscular, si fuera algo óseo tal vez".

Finalmente, lamentó la eliminación ante los chillanejos en la Copa.

"Una lástima por cómo se dio el partido. En tres pelotas paradas terminó pasando el rival. Esto es así, hay que aprender y corregir los errores, para los partidos que quedan del torneo hacerlos de la mejor manera", sentenció.