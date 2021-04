Luciano Arriagada se tiene fe: Estoy preparado para ser el centrodelantero de Colo Colo

El joven atacante Luciano Arriagada, de 18 años, se mostró confiado en que puede asumir el rol de centrodelantero en Colo Colo y pidió mayores oportunidades en el primer equipo.

"Estoy preparado para convertirme en el delantero centro de Colo Colo. Es para eso lo que trabajo día a día y es mi mayor objetivo a corto plazo. Lo que haga Colo Colo o que esté buscando a un nuevo '9' no me afecta, yo seguiré trabajando y enfocado para cuando me toque estar", señaló en conversación con el portal Mundo Cracks.

"Me pongo siempre muy feliz cuando compañeros con los que he compartido muchos años suman minutos, son titulares y lo hacen muy bien. Se lo merecen y tenemos la ventaja de que sabemos lo que es jugar por Colo Colo. Claro que me ilusiono, espero tener oportunidades este semestre y poder demostrar todas mis capacidades", agregó.

Según manifestó Arriagada, sus objetivos son ser un jugador importante en el "Cacique" además de "conseguir todos los torneos que dispute el club y hacer muchos goles".

Sobre la salida de Esteban Paredes, contó que le afectó "un poco, me llevaba muy bien con él. Cuando subí por primera vez en el primer equipo con 15 años, me acogió muy bien. Desde ahí aprendí muchísimo de la calidad de jugador que es, pero más como persona, es un referente para todos. Aprendí todo lo mejor de él y trato de incluir muchas cosas de él en mi juego".

En relación a sus sueños en el fútbol dijo que son "llegar a Bayern Munich, ser goleador del mundo, goleador de la selección chilena y ser un ídolo y referente para todos los niños".