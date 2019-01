Luis Mena: Perder la final de la Sudamericana fue uno de los golpes más duros de mi carrera

El ex defensa nacional Luis Mena dio una entrevista a la cadena de televisión Directv en la que comentó que la final perdida con Colo Colo ante Pachuca por la Copa Sudamericana "fue uno de los golpes más duros de su carrera".

"La campaña de Copa Sudamericana la construimos paso a paso. Fueron momentos inolvidables junto a un tremendo grupo y un gran técnico como Claudio Borghi. Pero también, caer en la final fue uno de los golpes más duros de mi carrera", aseguró.

También recordó la primera vez que se fue a probar al Estadio Monumental, el ex capitán del "Cacique" aseguró que desde ese momento supo que el camino a ser futbolista sería complicado.

"Me acuerdo la primera vez que vine al Monumental a probarme. No te miento,

eran casi 1.000 niños en una larga fila. Desde ese día comprendí lo sacrificado que sería ser futbolista", señaló el multicampeón.

"Gracias a Dios mi familia me apoyó siempre, incluso cuando todos me decían que me dedicara a estudiar y no a jugar", añadió.

Mena se terminó transformando en un estandarte de Colo Colo y uno de los más ganadores en toda la historia del club. El ex jugador sigue trabajando en el equipo donde estuvo casi toda su carrera.