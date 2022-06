"Mañana o pasado": Morón está esperanzado en anunciar refuerzos para Colo Colo

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, manifesto su preocupación por el tema de los refuerzos en el equipo, aunque señaló que espera en los próximos días anunciar fichajes en el cuadro "popular".

"Hay varios nombres en carpeta, que se están viendo. Hay algunos que están cerca, más de uno", declaró Morón en el Aeropuerto de Santiago, previo al viaje a Temuco para el duelo en Copa Chile.

Y al ser consultado sobre los tipos de refuerzos o cuándo serán los anuncios, solo señaló: "Mañana o pasado...esperemos que sí".

Morón también indicó sentirse preocupado, al igual como lo expresó el técnico Gustavo Quinteros, ante la falta de refuerzos.

"Queremos hacer las cosas lo mejor posible, a veces no se dan los plazos, algunas cosas que se han caído, pero estamos trabajando, aún tenemos tiempo. Es una etapa difícil, en el mercado no hay mucha disponibilidad", explicó.

Finalmente, al ser consultado por las declaraciones de Pablo Solari, dijo no sentirse aludido por las palabras del "Pibe".

"No me doy aludido, las cosas personales no las entiendo de esa manera. El tema siempre es grupal, las cosas personales no hablaré de eso. Me gusta hablar cuando sea a nivel de equipo, creo en el equipo, y cuando se rompe eso las cosas no funcionan bien. No me doy aludido por nada", explicó.

"Me gusta que las cosas me las digan cuando tienen algo que decir. He estado en todos lados, siempre estoy en los entrenamientos, el club, siempre a disposición, como ha sido hasta el día de hoy. Cuando han tenido la oportunidad de hablar, está la oficina abierta, y si tengo que hablar con ellos, lo hago sin problemas", sentenció.