Manuel "Colo Colo" Muñoz: "Yo no quiero morir olvidado como mis compañeros"

Manuel "Colo Colo" Muñoz, el que hace pocos días cumplió 92 años, dijo que no quiere morir olvidado como siente que pasó con la mayoría de sus compañeros de generación.

"Vi muchas cosas. Yo no quiero morir olvidado como mis compañeros. En la pobreza, con problemas económicos, sin trabajo. Estuve con Leonel Sánchez hace un tiempo y me dijo que la U le da un dinero mensual. Él mismo me dijo 'anda al club, tú fuiste un ídolo'. A mí no me gusta hacer esas cosas, aunque reconozco que en este momento me ayudaría", dijo a Diario La Cuarta.

Muñoz también se dio el tiempo para comentar la crisis en el cuadro albo por el tema sueldos y la decisión de Blanco y Negro de acogerse a la Ley de Protección del Empleo. "Yo creo que tienen que hablar de frente y decirse las cosas. A mí me gustaría hablarles también, sin ninguna vergüenz"

"Yo, por ejemplo, jugaba con Arturo Farías, Osvaldo Sáez, Misael Escuti, Mario Castro y muchos otros. Eran grandes amigos y cuando me acuerdo de ellos se me caen las lágrimas. Siempre me apoyaron en todo, porque yo era el más joven", agregó.

Finalmente, criticó a la Federación por dejarlo en el olvido, pese a su importancia en la Roja en la década del 50. "Pero la selección chilena no se ha acordado de mí. La gente acá me dice 'se olvidaron de ti y tú fuiste un símbolo de la Roja de 1950'. Junto con Andrés Prieto, somos los únicos vivos de ese equipo. Nosotros jugábamos más con el corazón, ahora corre mucho dinero, hay muchos empresarios de por medio y eso hace que se pierda un poco el cariño a la selección", cerró.