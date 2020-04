Marcelo Barticciotto: No creo que a Mario Salas le hicieran la cama en Colo Colo

Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo y comentarista de Al Aire Libre, se refirió a la situación que vivió el técnico Mario Salas en la banca y sostuvo que al "Comandante" no le hicieron la cama, pero si hubo un problema entre él y los jugadores.

"Pienso que los futbolistas nunca van para atrás y que no les gusta perder. Cuando existen problemas no hay compromiso y eso se siente. A mí también me pasó, pero jamás pensé que me quisieron hacer la cama. Y no creo que a Mario le hicieran la cama, pero algo pasó entre el plantel y él", explicó Barti a LUN.

Del mismo modo, apuntó que la falta de éxitos perjudicó la continuidad del proceso de Salas en el equipo.

"Soy de la idea que hay que respetar los procesos, pero si no ganas es insostenible. Eso pasa ahora, sobre todo en los equipos grandes. Colo Colo no jugaba como a Mario le gusta. Nunca pasó y me llamó la atención", precisó.

Barti detalló encuentro con ex compañeros del Colo Colo 91: "Nunca es tarde para reencontrarse"

Además del análisis al trabajo de Salas, Barticciotto reveló que tuvo un reencuentro con Ricardo Dabrowski y Rubén Martínez, dos compañeros en el histórico Colo Colo que ganó la Copa Libertadores 1991, y con quienes estuvo distanciado por mucho tiempo.

Tras el cumpleaños de Mirko Jozic el pasado 8 de abril, Barti explicó que "vi el mensaje que mandó y se me vinieron muchos recuerdos. Me puse mal. Esa fue una etapa linda, pero me puse melancólico. Me acordé que mi viejo estaba vivo en esa Copa".

"También me di cuenta que uno, por cosas personales y egoísmo, deja de hablar con compañeros de esa época y que siempre fueron amigos. Por eso digo que esta sociedad está enferma", agregó.

Respecto al encuentro con el "Polaco" y Martínez, detalló que "nunca nos peleamos, para nada. Pero hace mucho tiempo que no hablaba con ellos y siempre fuimos todos muy unidos en ese plantel de la Copa. Nunca es tarde para volver a reencontrarse. Uno asume que a veces es ingrato. Eso me dio melancolía", aseveró.