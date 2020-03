Marcelo Espina: Detuvimos la búsqueda de técnico

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, se refirió este lunes a la búsqueda de técnico y confirmó que, en medio de la crisis generada por el coronavirus y el consecuente receso obligado, detuvieron en la búsqueda de técnico a la espera de que la actividad se normalice.

"La búsqueda se detuvo. Tenemos que evaluar cuándo volverá la actividad, cómo volverá la actividad y a partir de ahí, veremos. En estos momentos hemos cerrado la búsqueda. Lo estábamos manejando con bastante tranquilidad, y esta situación nos ha llevado a que frenemos", dijo Espina en un video publicado por el canal oficial de Colo Colo.

"La tranquilidad ha hecho que en este grado de dificultad que vive todo el mundo hace que no nos hayamos definido por uno", añadió el ex mediocampista.

Espina explicó que jamás hubo conversación con Gabriel Alfaro: "Me incomoda que no se den el tiempo de informarse, porque los tiempos después demuestran que la información es falsa", dijo.

"Gabriel me gusta mucho, pero no era el momento. En ningún momento llegamos a conversar con él. Dijimos que el acuerdo era falso, y nos llama la atención de que una información tan alejada de la realidad saliera en un medio escrito", añadió.

Espina contó a modo de anécdota que "he recibido miles de nombres de técnicos, de miles de representantes, y ellos hacen bien su trabajo, porque le llegaban los mismos a Harold y a Aníbal, y cada vez que nos juntábamos a conversar salían esos mismos nombres".