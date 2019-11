Marcelo Espina: Llamamos a que se pueda jugar en paz y repudiamos todo acto de violencia

Marcelo Espina, director deportivo de Colo Colo, hizo un llamado a que el fin de semana, en el regreso del Campeonato Nacional, se pueda jugar en tranquilidad el duelo que los "albos" tienen programado ante Coquimbo Unido el sábado en el Estadio Monumental.

Antes las presiones de los barristas por impedir el retorno del torneo, el ex volante dijo estar "enterado, es un tema al que estamos atentos. Las medidas de seguridad que nos han solicitado van a estar a disposición de nuestra gente. Llamamos a que se pueda jugar en paz y repudiamos todo acto de violencia".

Asimismo, manifestó que ante la situación que atraviesa el país "todos estamos sorprendidos porque estamos viendo un Chile diferente. Los jugadores están inquietos, preocupados y hasta cansados por entrenar todos los lunes pensando en que se puede o no jugar".

Para el duelo correspondiente a la fecha 26, la Intendencia de la Región Metropolitana aprobó un aforo reducido, de apenas 15.000 espectadores. Ante esto, Espina expresó: "Todo lo que nos están solicitando lo estamos haciendo como bajar el aforo o tener más seguridad privada para desarrollar la actividad de la forma más normal posible, cuidando a nuestro estadio y el público en general".

"¿Jugar sin público? No es algo que hoy estemos planteándonos. Este es un deporte que se desarrolla con público y lo que queremos que se vuelva en forma normal", agregó el argentino.

Sobre supuestas amenazas recibidas por jugadores para que no vuelva el fútbol, apuntó: "Las redes sociales hay que tomarlas con pinzas, uno no sabe cuánto hay de verdad o cuánto de mentira, hay mucho anonimato. Estamos atentos a todo eso, preocupados de la seguridad de todos, lo estamos manejando... Yo pido que nos cuidemos entre todos".

Pese a esto, reconoció que aunque "está claro que queremos volver a la actividad. No vamos a arriesgar con nada que ponga en peligro a nuestra gente y a nuestros jugadores".

Marcelo Espina también valoró que "Estadio Seguro, la Intendencia y la ANFP nos dan seguridad. Los jugadores trabajan de futbolistas y hoy no pueden trabajar y cobran por eso. Hoy no pueden trabajar, la puesta en escena no la pueden hacer, que es la más bonita".

El directivo también mostró su poco entusiasmo por la programación del encuentro a las 11:30 horas. "Los partidos salen mejor tarde-noche y no lo hablo solo por estas circunstancias. Por un tema de orden. Jugar a las 12:00 o 11:30 sí, es feo", apuntó.

La planificación del 2020

Respecto a la planificación del próximo año, Marcelo Espina reconoció que la suspensión del torneo tiene todo en pausa.

"Tenemos un bosquejo de determinadas situaciones que puedan ocurrir. Hoy no sabemos cuando empezamos ni cuando terminamos. Estamos en 'modo avión'", advirtió.

"No estamos planificando el 2020, los pasos siguen siendo los mismos. Cuando termine el torneo conversaremos con los muchachos. Solo sabemos las fechas de inicio de torneos internacionales porque Conmebol las tiene estipuladas", agregó.

Espina, además, apuntó a las renovaciones: "Lamentablemente no podemos hacer mucho. Si uno conversa con uno y no con otros manda señales. Y los necesitamos a todos. Lo haremos al final de la temporada".

Por último, evitó profundizar ante los rumores sobre un supuesto interés en el goleador peruano Paolo Guerrero, pretendido también por River Plate y Boca Juniors.

"Yo sé que van a surgir un montón de nombres... puedo tirar miles y están todos buenos. Puedo decir que nosotros no vamos a hacer nada respecto a posibles incorporaciones, porque primero tenemos un compromiso con nuestros futbolistas, que es renovar contratos", sentenció.