Marcelo Espina y el futuro de Nicolás Díaz: Lo decidirá finalmente el futbolista

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, se refirió al estado de las negociaciones por el zaguero Nicolás Díaz con Palestino, revelando que los trámites se han hecho de manera correcta y que la decisión final la tomará el jugador.

Hace unos díaz, el retirado futbolista aseguró que el fichaje del hermano de Paulo Díaz estaba cerca de ser sellado, situación que cambió ante el interés de Monarcas Morelia.

En conversación con el programa "Todos Somos Técnicos" del CDF, el funcionario dijo que "nosotros enviamos la carta de ejecución de la cláusula y ahí estamos, todavía no sabemos".

"El procedimiento no se hizo mal, fue normal. Se mandó una carta a Palestino, otra a la ANFP de acuerdo a lo que supuestamente dice el contrato de Nicolás. Tiene ventana abierta libre y si apareció otro equipo, la verdad no lo sé. Si es así, bueno... Nosotros le manifestamos al presidente que se lo queríamos comprar, él siempre nos dijo que no", agregó.

Sobre el futuro del defensor, Espina afirmó que "lo decidirá finalmente el futbolista. Si tiene que ser, será. Y si no tiene que ser porque el futbolista desea buscar otro horizonte, no será".