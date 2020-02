Marcelo Espina y la llegada de un nuevo DT para Colo Colo: "No nos vamos a apresurar"

El director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, habló tras la reunión de directorio de Blanco y Negro de este juves, asegurando que están en negociaciones para concretar la llegada de un nuevo entrenador, pero que no se apresurarán para decidir el que será reemplazante de Mario Salas.

"Se avanza, quizás con los tiempos más lentos respecto a lo que quiere el club, pero no es una decisión tan sencilla que se tome de forma apresurada. Hay un interlocutor que también maneja sus tiempos y como toda negociación, demanda tiempo", apuntó Espina.

De todas formas, aseguró que no tienen definido al técnico que asumirá en los albos. "Veremos hacia donde vamos. La idea es que sea un entrenador que no esté en el país y que pueda tener una linda experiencia, pero uno se imagina ciertas cosas y debemos intentar cuajar todo esto con nuestra idea... No está definido uno, tenemos que ver alguna alternativa. Uno no puede irse de lleno con alguno porque te puede salir mal y después hay que arrancar de cero".

"No nos vamos a apresurar, debemos estar tranquilos con la negociación. El directorio está al tanto de todo y sabe de lo que estamos hablando y que la decisión es conjunta lo que puede demorar un día más el plazo que uno quisiera", agregó sobre los plazos para encontrar al nuevo adiestrador.

Respecto al perfil del nuevo DT, aseguró que "no podemos pensar en una sola cosa, sino que en todo, eso es lo que resta de Campeonato, la Copa Libertadores y la Copa Chile. Si pensamos en un pedacito, probablemente nos equivoquemos y trataremos de achicar el margen de error. No estamos pensando en algo puntual que tenga un entrenador, el DT debe manejar un montón de circunstancias".

Espina, además, negó adelantar alguno de los nombres con los que están negociando. "Una cosa es la lista mediática y otra es la que estamos evaluando. Tenemos algunos nombres y trataremos, de a poco, ir avanzando si se puede, para tener un final feliz", expuso.

"No quiero hablar de nombre porque no favorece a la negociación de club, la prensa en su juego normal pondrá nombres. El directorio aún no se manifiesta sobre el presupuesto", agregó.