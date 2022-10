Marco Rojas: Hubiese sido lindo celebrar en casa, pero la realidad no fue esa

El mediocampista neozelandés de Colo Colo Marco Rojas comentó el momento que vive el cuadro albo a la espera del duelo ante Coquimbo Unido, el fin de semana subsiguiente, y aseguró que el elenco está mentalizado en conseguir el objetivo, aunque también tranquilo por la campaña que ha realizado.

"No sé si hay ansiedad en el camarín. Igual hubiese sido lindo festejar el título en casa, pero ahora esa no es la realidad. Pero estamos tranquilos porque tenemos tres partidos para conseguirlo, y no siempre estás en una posición así. Lo estamos disfrutando, aunque sabemos que hubiese sido lindo celebrar el campeonato en casa", dijo el volante en diálogo con la prensa.

Sobre el duelo ante el elenco pirata, expresó que "es un partido muy importante para nosotros, queremos lograr el título. Queremos salir campeones, jugar bien y salir de allá con lo que necesitamos. Sobre el otro equipo, sé que será un partido difícil porque están peleando el descenso".

Sobre su experiencia en el club popular, Rojas expresó que "ja sido una experiencia tremenda, aunque me ha costado un poco acostumbrarme a vivir en Chile y a estar en Colo Colo, pero me han tratado muy bien los compañeros".

"He aprendido mucho del fútbol chileno, y como ser jugador de este club", complementó.

Sobre su participación, por lo general viniendo desde la banca, el oceánico dijo que "me he podido sentir muy cómodo, y cuando uno llega a un nuevo club tienes esperanza de hacer algo, y a veces sale de otra manera. A mí me tocó entrar más que nada y con eso, he pensado en hacer las cosas bien cuando he estado en cancha, ayudar al equipo".