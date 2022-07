Marco Rojas se despidió de Melbourne Victory: Aproveché una oportunidad a la que no pude decir no

El neozelandés Marco Rojas, jugador de ascendencia chilena que está a horas de ser oficializado como refuerzo de Colo Colo, dedicó un sentido mensaje de despedida a Melbourne Victory, su ex club en la liga australiana, asegurando que aceptó una oferta que no pudo rechazar.

"Gracias por el increíble apoyo en mis pasadas temporadas, pasé un tiempo increíble aquí siendo parte de este club", dijo Rojas a los fanáticos en un video divulgado en las redes sociales del club.

"Ustedes crean una atmósfera que no tiene rival en nuestra liga, es uno de los sentimientos más alegres y hogareños jugar frente a ustedes en casa", agregó.

"Extrañaré esas noches, pero aproveché una oportunidad a la que no pude decir no", declaró Rojas sobre su fichaje en Colo Colo.

