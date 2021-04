Marcos Bolados: Hay muy buena comunicación con Gustavo Quinteros

Los ánimos en Colo Colo son alegres tras la victoria en el Superclásico del pasado fin de semana, y también por el positivo momento con el que gozan en el torneo. Ante ello, fue el atacante Marcos Bolados quien señaló que una de las claves ha sido la buena comunicación que existe con el técnico Gustavo Quinteros.

En diálogo con TNT Sports Chile, el jugador mencionó que: "El profe (Quinteros) habla con nosotros y pregunta cómo estamos. Si ve a alguien con alguna molestia física se preocupa, la comunicación con él y el cuerpo técnico es súper buena".

"A mí el técnico me ha pedido poder desenvolverme en distintas facetas del juego. Me he acomodado tanto a jugar por fuera como un poco más centralizado en la cancha, no he sentido mayores diferencias y eso es bueno", detalló.

Por otro lado, Bolados recordó su paso por Universidad Católica en 2018, contando que: "Me hice muchas amistades ahí con las que hasta el día de hoy tengo relación. Cuando llegué al club Matías Dituro y Beñat San José me conocían de Antofagasta y me apoyaron harto".

"Siempre va a ser especial enfrentar a la UC, estoy agradecido a la institución por la oportunidad que me dio en su momento", añadió.