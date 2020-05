Marcos Bolados reveló complejo estado de salud de su hijo

El delantero de Colo Colo Marcos Bolados reveló su drama familiar, ya que se refirió al complejo estado de salud de su hijo de cinco años, el cual arrastra desde su nacimiento.

Según comentó a Canal 13, su pequeño sufrió una hopoxia en el parto y quedó con secuelas, por lo que actualmente vive prácticamente en "estado vegetal", según lo señalado por el mismo jugador.

Bolados señaló que "ese día (nacimiento) terminó el partido que estaba jugando y nada me hablaba. Fue triste ese momento, tenía 18 años y no sabía qué hacer. Hoy no hay muchas expectativas de él, está en estado vegetal creo".

"Lo vi chiquitito en una incubadora y hasta el día de hoy tengo esas imágenes. Lo que más me costó fue entrenar, el dolor no me dejaba escuchar, nada, estaba mal... Siempre quise pensar que él estaba bien, vivir en esa burbuja", cerró.