Mario Salas: Ante Curicó fue nuestro partido más bajo, pero no hay tiempo de lamentarse

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se mostró muy autocrítico tras la derrota de su escuadra ante Curicó Unido en el Estadio Monumental, aunque indicó que se mantendrán en la lucha y ratificó que no traerán un nuevo refuerzo para el segundo semestre.

"No fue un buen partido, ha sido el partido más baja nuestro desde hace mucho tiempo, hace tiempo no veía al equipo con tan poca precisión y eso significó que no nos generáramos muchas ocasiones y que fuéramos permeables. En el segundo tiempo mejoramos, pero sin mucha claridad", sostuvo el "Comandante" en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Además, agregó que "uno espera que las cosas sucedan como antes, esto de sacar los partidos adelante en el segundo tiempo, pero no se dio, y el resultado se ajustó a lo que fue el partido en general. Eso sí, nos hacen el gol en nuestro mejor momento, por un error defensivo. En el segundo tiempo hubo una reacción anímica, pero no futbolística y todos los dardos recaen sobre mi persona".

Sobre la lucha bque tienen con la UC en la parte alta, la cual se les presenta desfavorable tras el partido, dijo que "el foco está puesto en nosotros, no sacamos nada en las cosas que puedan suceder, y lo que nos puedan dar otros equipos, porque mientras nosotros no mejoremos las cosas van a seguir así y eso es lo que no queremos".

Con respecto al ingreso con cierta tardanza de los experimentados Esteban Paredes y Jaime Valdés, señaló que "no debo replantearme nada, porque siempre he dicho lo que nos aportan los jugadores más experimentados. Pero, achacarle la responsabilidad a los que tienen menos experiencia no corresponde. Que entren jugadores jóvenes o con experiencia da lo mismo. Acá hay una sola premisa, juega el que esté mejor, en todo aspecto".

Sobre la lesión de Carlos Carmona, ya la posibilidad de una nueva incorporación antes del cierre del libro de pases, aseveró que "no creo que lo de Carlos sea nada grave, el médico me dijo que puede ser un desgarro en el gluteo izquierdo, por lo tanto vamos a recurrir a este plantel y con el plantel que tenemos vamos a seguir luchando".

Finalmente, hizo un balance del reinicio del torneo y dijo que "no han sido buenos partidos los últimos, lógicamente, pero nosotros no vamos a dejar de luchar Masticamos la derrota, sabe amarga, sabemos lo que significa para los jugadores e hinchas, pero esto es de levantarse y seguir para delante. No hay tiempo para lamentarse, Yo tengo que tomar las mejores decisiones para que esto mejore", cerró.