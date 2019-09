Mario Salas apostará por el regreso de Jorge Valdivia a la titularidad en Copa Chile

Colo Colo recibirá el sábado a Everton por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile, encuentro en el que el técnico, Mario Salas, apostará por el regreso a la titularidad de Jorge Valdivia.

El "Mago" está suspendido en el Campeonato Nacional por lo que no juega desde el 11 de agosto cuando fue expulsado frente a O'Higgins por insultar al árbitro Angelo Hermosilla, lo que le valió un castigo por cuatro partidos, de los cuales aún le resta uno por cumplir.

Pese a esta inactividad, Salas le dará la responsabilidad de conducir al equipo en el choque ante los "ruleteros" el sábado desde las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.

Con Valdivia como seguro titular, la terea para el DT de los albos no será fácil para armar el equipo pues no podrá contar con los seleccionados adultos Oscar Opazo, Bryan Cortés y Felipe Campos y los sub 23 Gabriel Suazo, Iván Morales y Omar Carabalí, además de Gabriel Costa, nominado a la selección peruana.

A ellos se debe sumar a los lesionados Matías Zaldivia y Carlos Carmona, aunque sobre este último hay buenas noticias, pues en el cuerpo médico esperan que pueda estar a disposición para el Superclásico contra Universidad de Chile del 5 de octubre próximo.

De ser así, Mario Salas ya piensa en un mediocampo con Iván Rossi, Carmona y Jorge Valdivia para el encuentro que se jugará en el Estadio Monumental el primer fin de semana del próximo mes.