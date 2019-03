Mario Salas: Demostramos coraje y actitud, pero nos faltaron argumentos futbolísticos

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se mostró muy autocrítico tras la derrota sufrida por los "albos" ante Universidad Católica por 2-3 en el Estadio Monumental y aseguró que les faltaron "argumentos futbolísticos".

El DT del "Cacique" dijo tras el partido que "nos vimos superados en el primer tiempo, aunque si nos vamos a las estadísticas nos hicieron solo un gol. Los otros dos goles fueron cuando supuestamente mejor estábamos. Se dio por desconcentraciones nuestras sumado a que en el segundo tiempo con la entrada de Esteban (Paredes) y de Jaime (Valdés) quedamos con mucho espacio y ellos lo aprovecharon".

"Colo Colo se vio mejor en el segundo tiempo, fue una tromba al final pero una tromba basada en mucho coraje, actitud y ganas de revertir esto, que es algo muy loable. Pero nos faltaron argumentos futbolísticos y se nos generó una situación que no pudimos revertir. En muchos pasajes del partido fuimos superados por Universidad Católica", apuntó.

A su vez, el "Comandante" resaltó el trabajo de Paredes afirmando que "lo de Esteban es elogiable. En el segundo gol nuestro podría haber definido él, pero ve un compañero mejor ubicado. Eso hay que valorarlo", y reiteró que su ausencia en la formación titular se debió solo a una "decisión técnica".

"No jugamos bien, no hilvanamos jugadas, llegamos cerca del área sin profundidad. No tuvimos capacidad de meter pelotas profundas, generar situaciones. La primera jugada de riesgo es el tiro de Pavez. Nos faltó tiro de media distancia, más aprovechar las situaciones de llegar al área. Profundizamos, pero no fuimos precisos", apuntó.

De todas formas, Salas quiso rescatar lo positivo del "Cacique" en el partido afirmando que "hay mucho por destacar. Este equipo demuestra voluntad, coraje. El segundo gol fue espectacular. Hay muchas cosas que son buenas. Ahora, que Católica fue superior a nosotros, es indudable".