Mario Salas dijo que Paredes está a disposición y avisa: Jugar con línea de tres es una opción

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, no descartó la posibilidad de jugar con tres en el fondo ante Cobresal, aunque desestimó que se deba a la lesión de Ronald de la Fuente. Asimismo, advirtió que Esteban Paredes está a disposición, pero aún no es seguro que juegue en El Salvador.

"La verdad es que siempre ha sido una opción, esté o no De La Fuente. La línea de tres es una opción que este equipo la ha manejado muy bien en los últimos años. Que falte un jugador no es condicionante, tiene más que ver con una cosa táctica o de estrategia", apuntó el entrenador en conferencia de prensa.

Respecto a la lesión del lateral izquierdo, expresó que "nadie está contento con una lesión de un par de meses, sobre todo como venía Ronald, pero se lo toma bien. Es tan pasajero esto... Hay que apoyarlo con todo el equipo multidisciplinario, como siempre".

En cuanto a la opción de que Paredes reaparezca, apuntó que "es un tema de plazos (de recuperación), pero él está a disposición del cuerpo técnico, vamos a ver si lo utilizamos o no".

"Me encantaría que batiera el récord (ser el máximo goleador histórico del fútbol chileno). Quiero que él logre todos sus objetivos en la vida y de manera profesional", complementó.

Respecto a la opción que viaje a El Salvador apuntó que tanto para él como para Jorge Valdivia, quien aún no entrena con normalidad: "Todavía falta un entrenamiento para determinar esa situación".

En cuanto a la altura de la ciudad nortina, Salas apuntó que "el jugador chileno está súper preparado para jugar en El Salvador o Calama. Se toman recaudos, pero súper pocos. Vamos a ir con todo a enfrentar a Cobresal en pos de la victoria y esperando ser el mismo equipo de fechas anteriores. Más que jugar en la altura, nos preocupa cómo puedan plantear ellos el partido".

Selección chilena

Mario Salas también se refirió a la posibilidad de perder jugador en la fecha FIFA que se avecina. "Me encanta que de la selección me saquen jugadores, ojalá yo me quedaría sin ninguno, porque no hay nada más motivante y hermoso que jugar en la selección chilena. No puedo poner un obstáculo, tendré que planificarme en torno a eso. No hay nada más motivante para mí como técnico sentir que mis jugadores son seleccionados".

También habó de un posible llamado a Gabriel Suazo. "No puedo dar una opinión al respecto, porque no soy el encargado de dar una nómina. Podría poner en el tapete a alguno de mis jugadores pero puede que no sea del pensamiento de Reinaldo Rueda", cerró.