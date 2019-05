Mario Salas dio vuelta la página: Vamos a ir por el título del Campeonato Nacional

Colo Colo dejó escapar la opción de instalarse en segunda ronda en la Copa Sudamericana al caer por penales frente a Universidad Católica de Ecuador el martes. El golpe se sintió fuerte en el Estadio Monumental, ya que avanzar en el certamen internacional era uno de los máximos objetivos para la temporada. Pese a ello, el entrenador Mario Salas aseguró que junto a su plentel se levantaron firmes para encaminarse hacia otra gloria: Ganar el título de la liga nacional.

"Es que Colo Colo tiene que pelar el Campeonato, vamos a ir por el primer lugar de la tabla y por el título. Si dijera lo contrario es no estar en Colo Colo, es no ser parte de los objetivos, la trayectoria lo que significa el club. Lógicamente vamos por el Campeonato Nacional", aseguró el DT durante una conferencia de prensa este jueves.

El técnico se mostró de muy buen ánimo frente a la prensa en el Estadio Monumental e insistió en que Colo Colo ahora se enfoca en "lo que viene", ya que la posibilidad de derrota, como lo que ocurrió ante Católica, es parte del fútbol

"La vida te da este tipo de cosas, no sacamos nada con seguir pensando en lo que fue cuando hay tanto por hacer. No nos vamos a quedar pegados en lo que fue Católica de Quito. No se cumple un logro, pero hay que seguir avanzando, de eso se trata la vida", dijo.

Pese a lo anterior, Salas asumió su cuota de responsabilidad en el resultado final frente a los ecuatorianos, ya que la tanda de penales que resolvió el encuentro no fue practicada. Cabe recordar que Esteban Paredes, Matías Zaldivia y Javier Parraguez fallaron con sus tiros para lamentar un 0-3 en contra.

Respecto a Unión La Calera, el próxmo rival del "Cacique" en el torneo nacional, Salas adelantó que será un duelo complejo, sobre todo por la fortaleza táctica que ha sabido imprimir el técnico Francisco Meneghini.

"Su cuerpo técnico ha trabjado muy bien, con jugadores disciplinados y talentosos. Creo que será muy difícil, Calera ha demostrado que maneja muchas variantes, su fortaleza es la posesión, es la amplitud en el campo, el juego aéreo de sus dos centrodelanteros Walter Bou y Marcelo Larrondo. Defensivamente es un equipo que se para muy bien, y por ello vamos a hacer todo lo posbile, iremos con todas las pilas puestas para ganarle a Calera", aseguró.

Salas explicó además que si bien su plantel viene de un revés deportivo, ocupará lo que pasó el martes para encontrar una "oportunida de mejora".

"Estamos concentrados en hacer algo mejor para no volver a sentir lo mismo, va a ser un partido tremendamente difícil que va a requerir todo nuestro compromiso. Estas cosas pasan (la derrota) y se tienen que pasar rápido", insistió.

Como anéctoda, el "Comandante" fue consultado sobre la decisión de Marcelo Bielsa de ordenar a su equipo dejarse marcar un gol durante un duelo en la Championship inglesa apelando al fair play.

"Yo para quedar bien diría que haría lo mismo. Me gustaría estar en el momento y que el fútbol me propusiera una posibilidad similar, o la misma, para ver cómo reacciono, pero tengo principios para ir por la opción más honesta", dijo.