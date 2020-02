Mario Salas: En Colo Colo logramos casi todos los objetivos del año pasado

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, evaluó las palabras del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien dejó en evidencia un malestar por el juego del "Cacique", y reconoció que su cargo está sujeto a los resultados, pero afirmó que durante el 2019 se cumplieron casi todos los objetivos.

"Siento que en realidad todos estamos sujetos a los resultados. Sobre todo mi evaluación y no me voy a escapar de eso, es parte de esto. Desde que asumo la condición de entrenador de Colo Colo, mi permanencia es en base a resultados y se evalúa de forma constante", comentó este jueves.

El Dt continuó indicando que "siento que en Colo Colo nuestra estadía ha sido una gran estadía, se lograron todos los objetivos que se pusieron el año pasado, -salvo que- quedamos con uno pendiente, que es el tema de la Copa Sudamericana, pero los demás objetivos se lograron".

"No me puedo enceguecer ni tapar el sol con un dedo... no empezamos bien el campeonato, pero arrancamos con un título de Copa Chile. El presente indica que tenemos que mejorar pronto, pero en evaluaciones, me siento expuesto a cualquier decisión desde el momento en que firmo un contrato y esto no deja de ser así", agregó.

"Si estoy en Colo Colo es porque los resultados han sido buenos... si no son buenos, lógicamente va a tener que haber un cambio y una evaluación en base a eso, pero me siento tranquilo por el trabajo que hemos hecho y con lo que viene", concluyó.