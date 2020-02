Mario Salas: En estas condiciones no podemos seguir jugando fútbol

Mario Salas, técnico de Colo Colo, manifestó su pesar por la suspensión del clásico ante Universidad Católica debido a los incidentes en el Monumental y afirmó, considerando el impacto que recibió Nicolás Blandi por la explosión de un fuego de artificio, que "no están las condiciones para seguir jugando fútbol".

"Esta situación no puede seguir así ¿Hay que esperar que salgamos con alguien muerto de una cancha? En estas condiciones no se puede seguir jugando", lanzó.

"No estamos preparados. No voy a esperar a que mis jugadores les pase algo peor de lo que le pasó a Nicolás. Este ejemplo indica que no se puede jugar, hoy el tema es por la seguridad de los jugadores", precisó.

Además, lamentó en particular el proyectil que afectó a Blandi: "Es una pena tremenda ver como le cae un proyectil a un jugador tuyo. El fútbol profesional es una profesión que reúne otro tipo de principios".

"Estoy dolido con lo que pasa, apesadumbrado, es una situación que uno espera no vivir, sobre todo en un estadio. Esperemos que las autoridades, y los clubes en sus organizaciones de partidos, velen por la seguridad de los jugadores", aseveró.

Por último, en el plano deportivo, admitió que Católica fue mejor y "cuando estábamos comenzando a equiparar, sucedió lo que todos vimos".