Mario Salas en su regreso a San Carlos: No tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, habló acerca de cómo vive su próximo regreso a San Carlos de Apoquindo, donde este domingo su equipo enfrentará a Universidad Católica por la fecha 25 del Campeonato Nacional, y dejó en claro que no tiene sentimientos profundos hacia la institución en que fue bicampeón.

"No me olvido de la UC, pero no tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo o reflexione mucho sobre lo que va a suceder, lo veré en el momento", declaró el DT del cuadro "popular".

Salas agregó que "no me olvido que no me fui muy bien, tengo memoria para esas cosas, pero más allá de eso no me proyecto".

Luego, expresó cómo espera que sea el reencuentro con la hinchada del cuadro estudiantil: "No lo he pensado, más me importa mi presente y tiene relación con Colo Colo y mi relación con la hinchada y la gente de Colo Colo".

Colo Colo visita a la UC el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio San Carlos de Apoquindo.