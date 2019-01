Mario Salas: Esperamos tener los refuerzos en los tiempos que correspondan

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, analizó la derrota de su equipo frente a Estudiantes de La Plata en la Noche Alba y se refirió a la falta de refuerzos en la parte ofensiva del campo de juego, esperando tenerlos prontamente.

El estratega del elenco "popular" aseguró en la conferencia de prensa posterior al partido, que el resultado "no es para inquietarse, pero sí para tomar recaudos. Es mejor que esto no pase nunca, porque no estaba en las expectativas de nadie, pero si pasó tenemos que poner la solución al respecto".

Sobre el nivel del equipo, el "Comandante" insistió que " no es una situación que nos agrade, pero que si nos deja con una gran oportunidad de mejora, nosotros salimos a la cancha con la expectativa de ganar y tratamos de hacerlo a nuestra forma y a nuestra manera".

Salas, está contento con la llegada de Gabriel Costa y los retornos de Andrés Vilches y Marcos Bolados al equipo, pero aseguró que faltan incorporaciones "de mediocampo hacia arriba. Esperamos tener los refuerzos en los tiempos que correspondan, aunque todo está funcionando según lo planificado".

La situación de Gaete está "zanjada"

El ex entrenador de Universidad Católica, no quiso eludir el tema de Juan Carlos Gaete, quien no será parte del plantel del "cacique" en 2019, asegurando que "es un tema que está zanjado".

"Es una situación dirigencial y yo descanso en la decisión que vaya a tomar la dirigencia. Nosotros conversamos con Juan Carlos, pero ahora estamos en una situación que hay que preocuparnos por los jugadores que tenemos", agregó.

Finalmente, el DT sostuvo que "la decisión pasa por él, en el fondo es lo que él quiere, y hay que compatibilizarlo con lo que quiere el club, porque en el fondo sigue siendo jugador del club", cerró.