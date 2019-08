Mario Salas: Estamos evaluando la posibilidad de apelar al castigo de Jorge Valdivia

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, reveló que en el cuadro "popular" están evaluando la opción de apelar al castigo que recibió Jorge Valdivia por su expulsión en el partido con O'Higgins, pues cree que su sanción de cuatro fechas fue "muy grande".

"Creo que uno tiene que jugársela a concho por lo que cree y si está la posiblidad de apelar, la estamos evaluando. De alguna forma se tendrá que ver, pensamos que fue una cantidad, en relación con otros casos, de partidos muy grande", comentó el entrenador.

Además, sostuvo que "hay una serie de casos que se juzgan, no sé si con otra vara, pero no con la misma rigidez que se hace con Jorge; por eso presento la situación que sería muy bueno apelar. Consideramos en los múltiples factores que la sanción es muy alta para lo que Jorge hizo".

En ese sentido, destacó que el futbolista es importante para su plantel: "A mi equipo lo veo con Jorge, todo lo que sea por tenerlo en condiciones", indicó y luego habló de las disculpas que ofreció el jugador.

"Son sinceras y honestas, Jorge está sentido y muy apesadumbrado por lo que sucedió; como comentó, lo conversó con nosotros y acepto las disculpas, ha sido mucho lo que ha hecho, son más cosas positivas que las que no son tan positivas", manifestó.

Por ello, "creo que el no tener a Jorge Valdivia es una situación que no es ideal, pero más que hablar de no tenerlo... tenerlo es espectacular, significa tener estos grados de improvisación que no tiene ningun jugador en el fútbol chileno".

"Irradia liderazgo, puede definir un partido en cualquier momento y son cosas que quizás no se ven ni se valoran, pero se la juega a concho, por donde se vea, no tenerlo es algo que no me gustaría, es algo negativo, siempre va a ser mejor tener a Jorge", apuntó.

En esa línea fue consultado por la ausencia de Valdivia y de Pablo Mouche para el duelo del viernes con Unión Española: "Se van a sentir. Son piezas importantes en el andamiaje, pero tengo confianza en lo que puede hacer este plantel. Tenemos opciones para suplirlos y mantener un nivel, mejorar nuestro nivel".