Mario Salas habló de todo con los hinchas: La Roja, México y sus gustos musicales

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, participó de un video en vivo en Facebook del lcub popular desde Quito en el que respondió todo tipo de preguntas de parte de los hinchas, en la antesala al partido de este martes ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.

Al "Comandante" le consultaron por sus gustos musicales, a lo que respondió: "Yo escuchaba mucho AC/DC, y me sigue gustando Silvio Rodríguez, todo lo que fue Illapu, Inti Illimani, Schwenke y Nilo. ¿Los Huasos Quincheros? No, no, no. Te fuiste para otro lado".

El DT de los "albos" también se refirió a la posibilidad de dirigir en México: "Me gustaría, pero pensaré en eso cuando hayamos terminado este proceso en Colo Colo".

En relación a si se ve alguna vez con el buzo de la Roja, Salas afirmó que "es uno de los tantos objetivos todos en esta profesión. Cuando era jugador lo único que quería, aparte de jugar por Colo Colo, era vestir la camiseta de la selección y creo que ahora en este lado de la vereda me pasa exactamente lo mismo".

