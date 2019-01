Mario Salas: Jaime Valdés viajará con nosotros a Argentina, sigue siendo jugador de Colo Colo

Mario Salas, técnico de Colo Colo, repasó en rueda de prensa como han sido sus primeros días como entrenador de los albos y despejó dudas sobre la situación de Jaime Valdés en el equpo.

"Sí, Jaime Valdés está en la lista para la pretemporada. El tiene contrato, conversamos y está a disposición. Viajará a Argentina junto a nosotros. El sigue siendo jugador de Colo Colo", declaró Salas en el Monumental.

Además, descartó tener molestia por las ausencias de Jorge Valdivia y Julio Barroso en su primera práctica el pasado 2 de enero. "Estamos contentos por tenerlos. Sabíamos que llegarían más tarde".

Respecto a las primeras prácticas, Salas señaló que "la disposición en cancha ha sido grandiosa. El profesionalismo que tienen ha sido muy bueno".

"En este pequeño período, este microciclo, nos hemos preocupado de barnizar al equipo con entrega de información sobre lo que es la idea de juego", precisó.

En esa misma línea, explicó que lo más importante del viaje a Buenos Aires para la pretemporada es generar lazos con plantel.

"Para mí es fundamental conversar, conocer lo que piensan y lo que sienten, cuáles son sus proyectos", comentó.

Finalmente, aseguró que "no me siento un modelo a seguir. Soy una persona apasionada con lo que hace. Pero no hago las cosas para hacer escuela".

Colo Colo viajará este domingo 6 de enero a Argentina para comenzar su pretemporada de cara al inicio del Campeonato Nacional, que será en la quincena de febrero.