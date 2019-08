Mario Salas: La lesión de Carmona abrió opciones para estudiar si es necesario un refuerzo

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, afirmó que en el equipo "popular" estudian la opción de sumar a un refuerzo para el segundo semestre, alternativa que se abrió luego de la lesión que sufrió el volante Carlos Carmona.

También confirmó que el centrocampista de Rosario Central Leonardo Gil es uno de los nombres que manejan en Blanco y Negro.

"Estamos en un escenario distinto al del domingo pasado, habíamos adoptado una postura de mantenernos con el mismo plantel, pero la lesión de Carlos nos abre posibilidades. Lógicamente se estudia si un refuerzo será necesario, pero el escenario es distinto, ya que la lesión de Carlos lo amerita", declaró el DT.

En esa línea, Salas dijo que en Macul dicha opción la "estamos analizando. Hay muchas cosas que influyen, como el presupuesto, la duración del contrato, cómo es la cantidad y calidad de jugadores que hay en el medio para ir por ellos... influyen un montón de cosas, así que no sería tan tajante, pero sí se abren opciones. Tenemos un cupo de extranjero también".

"Nos abrimos un poco en lo de las características del jugador, entendemos que necesitamos a un jugador ahí por un tema cualitativo y también cuantitativo, puede que venga un jugador que no tenga las características de Carlos y Esteban", afirmó.

En relación al nombre del futbolista Leonardo Gil, Salas admitnió que es un jugador que "conozco, pero hay varias opciones, no podría decir que es la única".

Además, el entrenador del equipo de Pedrero comentó que para reemplazar a Carmona este domingo en el duelo con O'Higgins, "estamos viendo opciones de jugadores que hemos trabajado en esa posición y algunos que tienen características para hacerlo, pero que se han desarollado en otras posiciones".

En lo referido al tema de Esteban Paredes, contó que está en condiciones de jugar como titular y sobre los dichos que djeó Jorge Valdivia el miércoles, con respecto a que no se han acercado para hablar de su renovación, sostuvo que le gustaría tenerlo el próximo año y que no ha hablado con él debido a que "no me corresponde".

"No sé si va citado, todavía faltan dos entrenamientos", adelantó sobre el "Mago", pues "puede cambiar eso. Vamos a tener que esperar hasta el sábado con todos los jugadores, puede pasar cualquier cosa".

Salas también aclaró que "no es amigo" de sus jugadores, por lo que solo tiene relaciones profesionales con ellos.