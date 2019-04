Mario Salas: La victoria fue un justo premio a lo que hicimos ante Antofagasta

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, destacó el desempeño del equipo en el agónico triunfo de este viernes por 1-0 sobre Deportes Antofagasta por la décima fecha del torneo en el Estadio Monumental.

Al respecto, el DT de los "albos" dijo que "me quedo con lo positivo de hoy, prefiero resaltar que Colo Colo no pierde la esperanza, que luchamos hasta el final y que no nos entregamos hasta el minuto 97".

"Al final cuando uno se atreve y se intenta, más aún con la calidad de estos jugadores, la gran mayoría de los partidos uno tiene este premio, porque muchas veces no se logran los goles o incluso te los hacen en tu propia valla. Pero hoy día tuvimos un justo premio a lo que hicimos y el gran merecimiento de haber querido ganar el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 97", apuntó.

A su vez, el técnico afirmó que no estaba en su mente el duelo ante Universidad Católica de Quito de la próxima semana por Copa Sudamericana cuando preparó el encuentro ante los "pumas".

Sobre esto, el "comandante" dijo que "no pensamos en Católica (de Ecuador) en este partido, nosotros pensamos en descontarle puntos a Católica de Chile y solamente en eso, en ganar porque estamos peleando y vamos a pelear por el campeonato hasta el final, ese es nuestro objetivo".

"Nuestro único foco estaba en ganarle a Antofagasta para disminuir la cantidad de puntos que tenemos con Universidad Católica y seguir luchando por los primeros lugares", señaló.

Salas también quiso resaltar el desempeño del delantero juvenil Iván Morales, afirmando que "el partido de Iván fue bueno, en el primer tiempo fue nuestra punta de lanza en el tema ofensivo. Generó por ahí un par de cosas, aprovechó bien los espacios que se le generaron por ese lado y con la potencia y la velocidad que tiene nos permitió genera ocasiones de gol".