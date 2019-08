Mario Salas le respondió a alcalde de La Cisterna: No es bueno estigmatizar

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, no tuvo reparos en responderle al alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, quien tachó a los barristas del elenco albo de delincuentes en la disputa que el jefe comunal inició para impedir que este sábado se juegue el duelo entre Palestino y el conjunto popular.

"Nunca es bueno estigmatizar sobre un grupo de personas. La barra de Colo Colo, sobre todo con la ley de violencia, nos invita a creer que no es así. Conozco a mucha gente de la barra que no es delincuente. No tiene validez lo que dijo el alcalde", dijo Salas en el inicio de la conferencia de prensa previa al duelo ante el elenco de colonia.

"Me gusta la idea de respetar la localía, me gusta ese concepto, porque en otros años hemos visto a equipos jugando de local ante la U en el Estadio Nacional", añadió Salas.

Sobre el duelo ante el cuadro "árabe", el DT mostró su respeto dado el nivel que ha mostrado el conjunto de Ivo Basay a lo largo del torneo.

"Una de las características de Palestino es la amplitud que le dan los laterales, pero más allá de eso, Palestino es un equipo que ataca muy bien, de mucho volumen, no solo rompiendo por fuera, sino que también por el centro con jugadores de mucha calidad técnica y creatividad, lo que se suma a dos delanteros muy fuertes. En su globalidad es un equipo muy difícil de neutralizar", comentó.

Paredes, Morales y otros temas

El entrenador albo también fue consultado respecto a Esteban Paredes, de quien dijo que será considerado si el goleador decide ampliar un año más su carrera.

"Lo primero es la decisión de Esteban y que sea firme esa decisión. Él tiene las puertas abiertas, y si rinde, claro será considerado, y no solo por lo que significa, adentro y afuera del campo de juego", comentó.

"Además, su récord, para nosotros es una motivación más y eso nos hace un equipo con más hambre de lograr la victoria. Para nosotros es algo muy positivo", agregó Salas antes de hablar sobre Iván Morales, de quien se dijo que hubo una supuesta indisciplina y cuyo agente criticó a Salas.

"Yo lo veo muy bien, llegó de la selección (sub 23) y está en perfectas condiciones. Y lo que dice el agente... No le voy a responder. Es cosa de que vean sus datos estadísticos para decir que está equivocado. Iván reúne las condiciones para jugar en los dos puestos, y yo creo que es más desequilibrando por dentro que por fuera", comentó.

"De lo otro (eventual indisciplina), no voy a hablar sobre supuestos", finalizó.