Mario Salas: Me parece extraña la decisión de la ANFP, en 20 minutos puedo revertir un resultado

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se mostró "extrañado" con la decisión de la ANFP de dar por terminado el clásico ante Universidad Católica, pues aseguró que en los minutos que restaban era posible revertir el resultado.

"Me parece extraña la decisión de la ANFP, porque en el fondo uno trata de medir las cosas con la misma vara", señaló, recordando que en la primera fecha el partido entre Coquimbo Unido y Audax Italiano también fue suspendido, pero se jugará.

"Me parece que se saca una resolución del partido de Coquimbo con Audax y esos minutos se van a jugar; entonces, pareciera que las resoluciones son en base a los minutos que faltan por jugar", postuló.

"Porque yo en 20 minutos puedo dar vuelta un resultado, más allá que futbolísticamente pueda o no, pero en 20 minutos puedo dar vuelta un resultado", complementó Salas.

"La verdad es que esos 20 minutos nos quedamos con las ganas de poder jugarlos. Ahora, es evaluable lo futbolístico, pero lo que me causa extrañeza es esta situación de que a uno sí y a otros no", continuó el DT del "Cacique".

En ese sentido, cuestionó "cuál es el parámetro para tomar la medida".

"Consideras que en 75 minutos puedes dar vuelta un resultado, porque las condiciones que generó la entrada de la gente, porque la gente entró a la cancha de Coquimbo, se rompe una reja, agarran las cámaras del CDF, entonces hay una serie de cosas que aquí no pasaron y que son igual de graves que las que suceden acá, no sé cuál es el parámetro de evaluación, entiendo que se midió con varas distintas", completó.

Posteriormente, el DT del cuadro "popular" estimó que "en estas condiciones, de lanzar un proyectil, que se lancen piedras hacia los jugadores, que la seguridad de los jugadores no esté garantizada, no se puede seguir. Eso está más que claro. No se proyecten con otras cosas, lo que yo digo está bastante claro. No voy a exponer a mis jugadores, allá mis pares... pero para mí, el fin no justifica los medios".