Mario Salas: No descarto que Valdivia y Paredes entren desde el primer minuto

El entrenador de Colo Colo dijo que no les preocupa la altura de Quito en la previa al duelo con Universidad Católica de Ecuador.

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, destacó el buen nivel que mostró Jorge Valdivia en su regreso a las canchas el sábado, en el triunfo sobre Iquique, y dijo que es opción usarlo como titular este martes ante Universidad Católica de Quito, al igual que al delantero Esteban Paredes.

"No descartamos la posibilidad que entren desde el primer minuto, mañana -martes- tenemos una activación en la mañana y vamos a definir al equipo en su totalidad. Puede ser uno o pueden ser ambos, ahí estamos viendo. Hay más posibilidad que jueguen, pero no me gusta dar el equipo con anticipación", declaró el DT.

"Jorge es un jugador que tiene unos dones y un talento único, es muy distinto a muchos jugadores en Sudamérica, lógicamente esperamos contar con él mañana o en los partidos que vienen y aprovechar esto que él tiene", sostuvo este lunes en la capital ecuatoriana, en la víspera al encuentro por Copa Sudamericana.

Además descartó que sea de máxima importancia la altura que hay en Quito, que llega a los 2.850 metros sobre el nivel del mar.

"Consideramos que la altura es un tema importante, pero lo tenemos como tema secundario, creemos que lo más importante es Universidad Católica como equipo, como colectivo, y las individualidades que tiene, en la altura, en el llano, o donde sea, es la premisa fundamental", explicó.

"La adaptación de los muchachos son temas que no hay ni que tocar, en esta parte del mundo donde es común que juguemos en altura, en Perú y en Chile nos toca, no es nada nuevo para nosotros. Por ese lado, ha habido buena respuesta de los jugadores y mañana, si bien es cierto que la altura cuenta, no creo que sea un tema para nosotros", concluyó.

Colo Colo debuta el martes en Copa Sudamericana como visita en el "Atahualpa" de Quito, ante Universidad Católica de Ecuador, en un duelo programado para las 21:30 horas (00:30 GMT).