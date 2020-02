Mario Salas: No me siento para nada cuestionado

Mario Salas, técnico de Colo Colo, anticipó el clásico con Universidad Católica programado para este domingo en el Estadio Monumental y descartó sentirse presionado o cuestionado, debido a los malos resultados cosechados en las últimas dos fechas.

"No me siento para nada cuestionado. Yo soy parte de un proyecto, un proceso, que va a las mil maravillas. Logramos ganar la Copa Chile, fomentar el desarrollo del potencial juvenil, volver a la fase de grupo de la Copa Libertadores. No creo que los proyectos, si son sólidos, tambaleen por un partido. Se han cumplido los objetivos y esperamos volver a la senda de los triunfos", declaró.

En la misma línea, sostuvo que "las cosas se están haciendo bien, pero los resultados no son los queremos. Eso significa que hay algo que tenemos que mejorar".

Respecto a la UC, el "Comandante" afirmó que "Católica viene siendo el equipo dominante de Chile en los últimos años. Ha logrado mantener una base de jugadores y una idea de juego que le ha permitido mantener eso. Es el equipo más fuerte del fútbol chileno, pero nos enfrentamos en el Monumental y nuestra cancha, con todas las ganas de lograr la victoria".

"Faltan entrenamientos para definir el equipo"

Respecto a la preparación para el clásico, Salas nuevamente jugó al misterio y evitó ratificar jugadores para recibir a los Cruzados, señalando que "faltan entrenamientos para definir el equipo".

Señaló que Nicolás Blandi está en mejores condiciones que hace una semana, aunque no descartó que sea Javier Parraguez quien juegue en delantera.

Del mismo modo, apuntó que Felipe Campos podría ser el zaguero central que acompañe a Juan Insaurralde, debido a la lesión de Julio Barroso, pero señaló que "hemos probado con César Fuentes y Williams Alarcón".

"No estoy de acuerdo en no contar con público visitante"

Por último, Salas se refirió a la medida de la Intendencia Metropolitana de restringir el acceso a los hinchas de Universidad Católica al recinto de Pedrero.

"No me parece bien. Cuando uno habla de este espectáculo, se trata de tener al público visitante también. Es parte del complemento del espectáculo en su totalidad. No estoy de acuerdo y me sumo a lo que ha dicho nuestra institución", comentó.

El clásico entre albos y franjeados será el domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) y lo podrás seguir con la cobertura de Al Aire Libre y AlAireLibre.cl.