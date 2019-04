Mario Salas: "No soy de los técnicos que garantizan una titularidad"

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, afirmó que no garantiza la titularidad para ninguno de sus jugadores, aclaró que Jorge Valdivia y Estaban Paredes "están en condiciones" de formar parte del equipo estelar y además adelantó un duelo intenso con O'Higgins.

"No soy de los técnicos que garantizan una titularidad, no te podría decir que van a ser titulares, siempre por respeto a un plantel y por política o lineamientos que uno tiene respecto a cómo traspasar un mensaje a un plantel", señaló con respecto a los jugadores antes mencionados.

"Los dos son grandes jugadores, están probados, significan mucho para la institución y el hincha, pero prometer titularidades para algunos jugadores no es lo más aconsejable ni va con la forma de pensar de nosotros", agregó.

"Cada uno debe estar bien físicamente para desenvolverse en el campo de juego, pese a que hay jugadores que si están en el 80 por ciento de sus capacidades, pueden rendir a gran altura. Jorge y Esteban están en condiciones, pero vamos evaluando cosas y la decisión pasa por mí", agregó.

"Lo vamos a estar viendo, aún falta un entrenamiento mañana", remató ante la consulta de si ambos estarán en el partido con O'Higgins, el cual señaló como "un partido muy intenso que se va a caracterizar por la posesión dividida" y en el cual no podrá contar con Oscar Opazo.

También Mario Salas dijo que Colo Colo no se prepara para perder los partidos, "nos preparamos para ganar. Hay veces que se puede y otras en las que las cosas no resultan o el rival te supera, pero no está en nuestra mente esto de que nos ponemos a probar".

Ante la próxima junta de accionistas de Blanco y Negro, donde puede cambiar el mando de la concesionaria, Salas aclaró que su contrato "es con el club y estamos enfocados. Sentimos que lo que pase el 29 de abril no alterará lo nuestro" y también se mostró a favor de un posible fin del Campeonato Nacional tras la fecha 14: "Siento que todo lo que sea para beneficio de la selecicón, sin perjudicar a los clubes, es bienvenido".

Colo Colo enfrenta a O'Higgins el sábado en el Estadio Monumental, desde las 15:30 horas (19:30 GMT).