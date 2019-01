Mario Salas: No voy a ser un obstáculo si es que Zaldivia quiere dejar Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se refirió este martes a la posible salida de Matías Zaldivia y afirmó que "no será un obstáculo" si es que el zaguero quiere partir.

En conversación con Fox Sports, el estratega dijo sobre la opción de que el defensor trasandino deje el club que "nunca voy a ser un obstáculo para que un jugador tenga un mejor desarrollo, en cualquier nivel".

A su vez, el entrenador de los "albos" dijo que "estamos analizando si reemplazamos a (Claudio) Baeza. Siento que Colo Colo tiene muy bien cubierto ese puesto y vamos a ver qué es lo que hacemos, lo estamos analizando con la gerencia".

En relación a la situación de Juan Carlos Gaete, el "Comandante" dijo que "a Colo Colo lo que le preocupa es el bienestar de Gaete. Es cierto que tiene un contrato, pero acá lo importante es que defina su situación, que lo aclare con su familia y con el equipo multidisciplinario que le ofrece Colo Colo. La persona está por sobre el jugador de fútbol".

En la misma línea, Salas afirmó que "si él no está bien, no rinde bien. Los plazos los verá Colo Colo con Juan Carlos, pero nosotros no nos ponemos plazos inmediatos con esta situación. Nosotros le hemos dado un tiempo normal para que tome conclusiones. Lo que me preocupa es que Juan Carlos esté bien, después veremos si jugará por Colo Colo o Cobresal".

El último año de Paredes

Por otro lado, el DT de los de Macul igualmente habló de Esteban Paredes, quien podría vivir su último año como jugador profesional. "Esteban está súper motivado, es un jugador que le ha dado mucho a Colo Colo y creo que tiene todavía muchos objetivos individuales por lograr que lo tienen muy motivado", señaló.

"El desafío está en que él tenga un gran año, una prepcupación por estar a la altura de los objetivos que él se ha trazado. Y por otro lado está el desafío de nosotros de tenerlo en perfectas condiciones para que él pueda cumplir con esos objetivos y que sea un aporte para el equipo", apuntó.