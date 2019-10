Mario Salas: Un triunfo nuestro ante la UC puede significar algo bastante fuerte

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se mostró ilusionado en que su equipo puede alcanzar un buen resultado en el clásico de este domingo ante Universidad Católica, el que de conseguir una victoria significaría "algo bastante fuerte".

"Hay que seguir luchando y seguir peleando. Un triunfo nuestro el fin de semana puede significar algo bastante fuerte, hay que ver qué sucede", señaló en relación al cruce con los estudiantiles en San Carlos de Apoquindo, donde los locales pueden ser campeones si se dan algunos resultados.

"No pensamos en eso, solo en lo que podemos hacer en San Carlos. Sabemos que nos enfrentamos al equipo que mejor está jugando, un rival con mucho poderío, más allá que no estén algunos jugadores. Es un desafío hermoso, para nosotros es importante traer los tres puntos desde San Carlos", agregó.

"Lo pongo en relación a lo que pasó con U. de Chile, por el entorno y el medio, va a ser hermoso, un partido lindo, más que motivarnos a que Católica no salga campeón, nos motiva el entorno y el partido más que en la importancia que tiene para ellos", prosiguió.

Para Salas, este compromiso será "intenso, lo preparamos con la intención de ganarlo. Tiene un tema especial, que es un clásico, pero nos enfocamos en lo que podamos hacer y en lo que es importante, que es ganar el partido contra Católica".

También se refirió a cómo será su reencuentro con U. Católica, donde fue bicampeón: "No tengo ningún sentimiento que signifique algo profundo o reflexione mucho sobre lo que va a suceder, veré en el momento, no me olvido que no me fui muy bien, tengo memoria para esas cosas, pero más allá de eso no me proyecto. Más me importa mi presente y tiene relación con Colo Colo".

Por otra parte habló sobre la discusión de Pablo Mouche con Carlo Villanueva y aclaró que ya lo conversaron, para luego reiterar que tiene una relación "profesional" con Jaime Valdés.

Colo Colo visita el domingo a las 12:00 horas (15:00 GMT) a Universidad Católica, por la fecha 25 del Campeonato Nacional.