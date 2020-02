Mario Salas: Voy a luchar hasta el final para sacar esto adelante y los resultados sean mejores

Mario Salas, técnico de Colo Colo, se lamentó tras la derrota ante Curicó Unido, la cuarta caída consecutiva en el torneo nacional, fue enfático en señalar que su objetivo es seguir luchando "hasta el final" para sacar al equipo del mal momento, evitando "especular" sobre su continuidad y la pérdida del respaldo por parte de la directiva de Blanco y Negro.

"No voy a hablar sobre especulaciones. Estoy fuerte y entusiasmado para sacar esto adelante. Lo veo como un desafío. Hasta que sea técnico de Colo Colo, voy a luchar hasta el final para que los resultados sean mejores y juguemos mejor que hoy día", sostuvo en rueda de prensa.

También descartó una renuncia: "No tengo ni en la mente ni me proyecto con esa idea. Estoy firme, siento que tengo las herramientas (para darlo vuelta), y siento que tengo los jugadores para hacerlo. Tengo mucha energía para seguir adelante".

[Audio] Salas tras caída ante Curicó: Siento que no hicimos nada de lo que trabajamos en la semana #CooperativaTuVoz https://t.co/GGXQw6mKwW pic.twitter.com/MYu87YvGtq — Cooperativa (@Cooperativa) February 25, 2020

Además, apuntó a la "frustración" y "amargura" interna en el plantel, explicando que "hay responsabilidades compartidas con jugadores y cuerpo técnico".

"Hay amargura por el resultado y la forma de jugar. Siento que no fue un buen partido, fue uno que no jugamos bien. En este no hubo nada de lo que trabajamos en la semana, no hicimos lo que teníamos preparado", comentó.

También, con autocrítica, reconoció que "fue el partido más bajo que hemos tenido en esta temporada. Pero lo tenemos dar vuelta para llegar a lo que queremos llegar como equipo. En esto estamos todos".

Por último, reiteró que "este desafío es tremendo, me motiva e incentiva. Quiero chorrear de esto a los jugadores. Me tengo que levantar, hablar con los jugadores, y tenemos que seguir trabajando, haciendo cambios y ver como sacamos a Colo Colo de este momento".

De acuerdo a la información que manejamos en Al Aire Libre, la situación de Salas es insostenible, y este martes, Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de los albos, se pronunciará sobre el futuro del "Comandante" en la banca de los albos.

El próximo desafío de Colo Colo será este sábado ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.