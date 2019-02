Mario Salas y el error de la ANFP en la inscripción en torneos internacionales: Tranquilos no estamos

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, manifestó su intranquilidad por el error de la ANFP al no inscribir a tiempo a los equipos chilenos que participan en los torneos internacionales de la Conmebol y deslizó una crítica contra la entidad, dudando de la capacidad para afrontar estas situaciones.

"Tranquilos no estamos. De acuerdo a lo que escuchamos, siento que ellos están en una postura más tranquila, en cuanto a asumir el error y la responsabilidad y que le encontraron solución al tema. No soy experto en la reglamentación. Me dejo guiar por lo que llega de la gerencia y la ANFP", sentenció.

"Hay un tema que es más profundo. Es importante ver cómo se está manejando la ANFP para este tipo de cosas, si tiene los mecanismos para llevar a cabo este tipo de situaciones", agregó Salas.

Finalmente, el "Comandante" concluyó que "a lo mejor nos estamos quedando un poquito retrasados en algunas cosas que nos lleva a tener este tipo de problemas, como el que tuvo Temuco el año pasado".