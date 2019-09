Mario Salas y su presente en Colo Colo: No tengo temor, estoy seguro que me va a ir bien

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, se refirió este jueves en conferencia de prensa a su presente en el club y a su continuidad, de cara al duelo de este fin de semana ante Everton por los cuartos de final de la Copa Chile 2019.

El DT de los "albos" partió diciendo que como cuerpo técnico "estamos muy firmes. Convencidos de lo que estamos haciendo", y agregó que "vemos cosas muy positivas y estamos con mucha confianza. Entendemos que el partido del domingo no fue bueno, pero estamos optimistas".

A su vez, afirmó que "no tengo temor (a que le vaya mal en Colo Colo), mis temores no pasan por eso. Yo estoy seguro de que me va a ir bien, muy bien. Ni siquiera me lo planteo".

El "Comandante" también agradeció el respaldo que le brindó la dirigencia del "Cacique" tras la derrota ante Cobresal. "Se agradece por lo que se está generando en el ambiente", señaló.

"Es un golpe de apoyo a la gestión. Ellos están viendo cosas que por lo general la gente no ve, que es como trabajamos nosotros", apuntó.

En relación a la dura caída ante los "mineros", Salas indicó que "me siento muy responsable cuando se pierde. Es un tema mío, algo personal. Porque en el fondo entendemos que las responsabilidades son compartidas, lógicamente yo no soy un titiritero, no tengo once títeres en el campo de juego".

"Pero yo soy una persona que sí asumo la responsabilidad. Me siento muy responsable por lo que pasó, porque a lo mejor pude haber tomado otras decisiones", agregó.

Por otro lado, el estratega se refirió a su ausencia por suspensión ante los viñamarinos este sábado. "Tengo plena confianza en mi cuerpo técnico, en Fernando (Gutiérrez). Me ha pasado que ni siquiera necesito esas artimañas como llamar por celular o ir al camarín. Tenemos un protocolo de trabajo en la semana y en el partido", afirmó.

Colo Colo enfrentará a Everton este sábado 7 de septiembre a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Monumental.