Martín Ballesteros contó cómo se gestó su salto de U. Católica a Colo Colo

El arquero Martín Ballesteros comentó cómo se gestó su paso de Universidad Católica, club en el que realizó su formación, a Colo Colo, donde tuvo su debut en un amistoso contra River Plate disputado este 2023, de la mano de Gustavo Quinteros.

"Sucedió porque estaba buscando oportunidades, viendo qué podía hacer, me iba a ir a estudiar a Estados Unidos y cuando estaba en ese proceso tuve que rescindir con Universidad Católica, ahí Jorge Martínez, preparador de arqueros del club, supo y me llamaron para ir a Colo Colo", dijo a DSports.

En ese sentido, el golero se mostró agradecido por las oportunidades que le brindó el DT Quinteros: "El profe me ayudó mucho cuando llegué, me hizo debutar, cuando me subió por primera vez al plantel en Universidad Católica a entrenar tambien fue con este cuerpo técnico, entonces estoy muy agradecido de lo que me han ayudado y hecho crecer".

Ballesteros forma parte del plantel de Colo Colo, que prepara la temporada 2024.