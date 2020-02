Martín Lasarte: No he tenido contactos, pero sería un honor que Colo Colo me plantee algo

El entrenador uruguayo Martín Lasarte se refirió a la posibilidad de llegar a Colo Colo en reemplazo del despedido Mario Salas, asegurando que hasta el momento no se ha contactado con nadie del club y, aunque se mostró abierto a escuchar una oferta, dijo estar preparando otro proyecto.

"No he tenido ningún tipo de contacto, ni directa ni indirectamente. Hablé con mi representante al mediodía y sólo lo han llamado de algunos medios. La semana pasada hablé con un periódico y traté de ser respetuoso, incluso me comuniqué con Mario Salas para decirle que no tenía ningún vínculo con el club", dijo en entrevista con ESPN Radio.

"Nadie me dijo que esté atento o que no tomara otro club. Pensar en trabajar en un club de esta envergadura es imposible eliminarlo del pensamiento, pero hoy estoy viendo un proyecto para más adelante, para mayo", agregó.

Ante la aprobación de los hinchas colocolinos, dijo que "me parece el mayor de los regalos. Es muy lindo salir por Montevideo y que hinchas de Peñarol te digan que hubiese sido lindo que los dirigiera a ellos, lo mismo pasa en Chile (dirigió a Universidad Católica y la U)".

Asimismo, advirtió "que un club de estas características te plantee algo, siempre será un honor y un privilegio. Si me toca conversar creo que estoy abierto, aunque hoy esté trabajando en otra situación puntual. Es un club muy grande y eso lo hace diferente".

"Hay situaciones más ligadas al tiempo, en un club como Colo Colo el objetivo es ser campeón y hacer una gran Copa Libertadores. Uno debe ser muy sensato y no vender por vender. Lo que he visto no es suficiente para hacer un diagnóstico definitivo", agregó.

Sobre su trayectoria, Lasarte advirtió que "fui campeón en Uruguay, Chile, España y Egipto y donde no lo conseguí estuve muy cerca y eso no es malo... Mucho más importante que los números es el manejo. A veces nos quedamos sólo con algunas cosas".

Martín Lasarte es uno de los nombres que suena con fuerza en el Estadio Monumental junto a otros como el del argentino José Pékerman, el uruguayo Jorge Fossatti y el chileno Nicolás Córdova.