Martín Lasarte: Rechacé a Colo Colo por una situación personal complicada que ya solucioné

El entrenador uruguayo Martín Lasarte conversó este martes con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la posibilidad de llegar a Colo Colo, asegurando que cuando fue contactado él se bajó antes de entrar en negociaciones por una situación personal que ya solucionó.

"He tenido un montón de comunicaciones respecto a eso. No hablaré con otro medio aparte de este. Recibí un correo de alguien que representaba a Colo Colo, creo que el día siguiente de la derrota con Curicó Unido y me pidió que le mandara el teléfono, esa persona es Harold Mayne-Nicholls", confesó el "charrúa".

"Yo estaba en una situación íntima complicada, pero como me daba cuenta por donde venían los tiros le mandé un WhatsApp en el que le dije que para mí era un gran honor, pero le agradecí la posibilidad de estar en esa lista... Un club grande como Colo Colo te pide estar al 100 por ciento", añadió Lasarte.

Respecto a la razón por la que volvió a aparecer su nombre entre los candidatos, aseguró que se debió a que "comenté que la situación íntima la había logrado paliar, pero dije que no estoy en condiciones de pensar en volver a trabajar".

Lasarte aseguró que con el vicepresidente de Colo Colo "no llegamos a hablar de nada, yo les dije que agradecía y que no estaba en condiciones de asumir un reto como Colo Colo porque una situación puntual no me permitía estar al 100 por ciento en un desafío".

"Es cierto no le contesté a Marcelo Espina, no tenía mas sentido alargar la cosa, ya me había comunicado con Harold. Fue una situación antipática, pero quería ponerle un cierre al tema", agregó.

¿Segunda opción?

Lasarte, de todas formas, aseguró que su negativa no tuvo nada que ver con ser segunda opción tras Luiz Felipe Scolari. "Yo trabajé y viví cuatro años en Chile, los que me conocen saben que mi personalidad no va por ahí, además se trataba de Scolari, no es cualquier persona. Lo que yo hice fue declinar de la opción", expresó.

Asimismo, comentó que "el único equipo que no puedo dirigir, creo, es Peñarol. Todos los demás equipos los puedo dirigir. Uno no puede hablar del futuro, lo que hoy menos se pasa por la cabeza es si voy a dirigir o no".

"Yo vivo el fútbol con un gran sentido de pertenencia, pero eso no significa odio, hay que ganarle al rival de turno, pero nada más. Yo vivo el fútbol con honestidad", añadió.

Por otro lado, expresò que "a veces uno no tiene la opción de elegir donde quiere ir. Tuve la fortuna de trabajar en dos clubes con temporadas buenas y malas, pero cuando uno es feliz en un lugar obviamente quiere volver. Yo he ido a Santiago a pasear porque me siento cómodo. Me gustaría volver a Chile, lo he dicho muchas veces".

Finalmente, contó que "le escribí a Mario Salas antes del partido con Curicó, porque ya publicaban mi nombre. Me dijo que me agradecía y que me quedara tranquilo. Después vino su salida y me sentí libre para hablar con Harold Mayne-Nicholls".