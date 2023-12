Matías Camacho: Quinteros es de categoría, pero la situación y relación no daba para más

Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, dialogó en extenso con Al Aire Libre PM sobre la salida de Gustavo Quinteros y detalló los motivos por los que se decidió terminar el ciclo con el estratega argentino-boliviano.

"Gustavo Quinteros sin duda es un técnico de categoría, no quiero que se malinterprete. Yo creo que la situación y la relación no daba para más. Él era de jerarquía y debe llegar un técnico de jerarquía, y un par de refuerzos que vengan a potenciar el equipo, porque tenemos una buena base deportiva", dijo.

"Nosotros escuchamos los argumentos de Daniel Morón, ya habíamos conversado hace un tiempo. No son decisiones que se toman de un día para otro. Algunos me preguntaban por qué no lo jabíamos dicho antes; cómo se iba a decir cuando estábamos en la recta final de un campeonato, con la posibilidad de Copa Chile y con un técnio en ejercicio. Uno no puede irresponsablemente adelantar este tipo de decisiones", señaló

"(La decisión) se tomó en el momento que había que hacerlo. Se había producido un desgaste en lo deportivo con el cumplimiento de objetivos. Además hay otros argumentos de la gerencia deportivo, un desgaste en el camarín también fue mencionado. Son procesos que hay que desdramatizar", continuó.

El cabecilla del CSyD además acalaró que los representantes no se sumaron a un bloque, pues "nosotros nos formamos esta convicción durante los últimos meses y probablemente fuimos de los primeros en plantear posición en Blanco y Negro".

"Hemos tomado una decisión seria que creemos es la correcta, después de conversar y ver muchas situaciones durante el año", agregó Camacho, que si bien dijo que Quinteros "no es el único responsable, está la gerencia deportiva y el directorio", también listó algunas falencias del ahora exDT albo.

"En el plano internacional quedamos al debe, en 2021 estábamos a cinco puntos de Católica y perdimos el campeonato. Uno siempre va a encontrar responsables externos, el Covid, la ANFP... También hay un tema al debe con el Fútbol joven. En privado era una queja tener que jugar con los jovenes. Fue algo que las circunstancias determinaron, no porque hubiera una voluntad de dar tiraje a la cantera", destacó.

"Hubo poca autocrítica en la conformación del plantel. Jugadores desahuciados como Amor y Falcón terminaron jugando. El técnico hizo la exigencia que Thompson siguiera en el plantel, hubieron temas de inflexión en lo valórico. Todo da una sumatoria en el desgaste y el fin de un ciclo".

"Aquí habían diferencias de fondo. Partimos el año de mala forma, los trabajos se retrasaron porque el técnico se quedó viendo el Mundial", puso como otro ejemplo de las fricciones en la interna, junto con que "los refuerzos fueron solicitados por el técnico. Por más que llegue la cuarta o quinta opción, estaban en la lista del técnico".

Finalmente, Camacho expresó su ilusión por que se concrete un buen proyecto para el 2024, con un estratega de experiencia que logre sacar mejor rendimiento al equipo y encuentre nombres para sumar en busca de, primero, la clasificación a la fase grupal de Copa Libertadores.