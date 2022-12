Matías Moya: Vengo a Colo Colo con mucha ilusión y ambición, me siento preparado

- [ESPECIAL] Revisa todos los fichajes de Colo Colo en AlAireLibre.cl.

El delantero chileno-argentino Matías Moya tuvo su presentación oficial ante la prensa como nuevo jugador de Colo Colo y repasó sus objetivos y esperanzas junto al cuadro de Macul.

"Estoy muy agradecido con los dirigentes, el cuerpo técnico y toda la gente del club por confiar en mí. Estoy muy feliz y es un gran paso para mi carrera", indicó en su primera conferencia con la camiseta alba.

"Vengo con mucha ambición e ilusión, a aportar mi granito de arena, a sumar. Ojalá podamos conseguir muchas cosas importantes este año", declaró el exÑublense.

"Desde el primer día que me enteré me puse feliz, vengo al último campeón, así que muy feliz por eso. Yo me formé en River, sé lo que es jugar en un club grande, lo que piden. Con trabajo de todo el equipo queremos conseguir cosas importantes", agregó.

"Es una ilusión muy grande jugar la Copa Libertadores, es mi primera copa internacional. Me siento muy preparado", siguió.

Además, el extremo por izquierda fue consultado sobre la opción de jugar por la Roja en el futuro. "La ilusión siempre está. En este momento estoy pensando en hacer un buen trabajo en Colo Colo. Después, lo que tenga que venir con la selección creo que va a llegar solo. Tengo un objetivo claro, espero hacer las cosas bien acá", dijo.