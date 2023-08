Matías Moya y fallido traspaso a Europa: Estoy a disposición para todo lo que venga

El delantero chileno Matías Moya aseguró que está satisfecho por haberse quedado en Colo Colo, luego que hubo un interés por su carta desde Europa y pese a que registra pocos minutos en el "Cacique".

En diálogo con la prensa en el Estadio Monumental, Moya expresó: "Acá no sumé muchos minutos y lo veía como buena opción, pero ahora me enfoco en Colo Colo. No estoy molesto por eso, estoy contento acá. Estoy a disposición para todo lo que venga".

Además, reveló una conversación con el director técnico Gustavo Quinteros: "Si yo cambiaba la cabeza y todo iba a tener minutos. Mi pensamiento es jugar, quiero mostrarme en Colo Colo. Me voy a preparar para todo lo que venga".

"Mi pensamiento siempre es crecer, ahora sólo pienso en Colo Colo. Tengo que ponerme en la cabeza hacer las cosas bien acá para sumar minutos. Tuve la mala suerte de tener varias lesiones seguidas, después empecé a trabajar doble y estoy tranquilo con eso", cerró.

Los "albos" visitan este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".