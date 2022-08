Matías Zaldivia estará entre cuatro y seis semanas de baja

El jugador de Colo Colo Matías Zaldivia se realizó exámenes tras la lesión que sufrió en la derrota contra Ñublense, en Copa Chile, los cuales descartaron una rotura en su rodilla izquierda.

"Por suerte no hay rotura, es solo un esguince, así que entre cuatro y seis semanas, dijeron los doctores, ya voy a estar en cancha", sostuvo en declaraciones divulgadas por ESPN.

"Es una pena, porque venía teniendo buena con continuidad, buenos partidos, había enontrado de vuelta mi nivel, pero son cosas que pasan, son cosas del fútbol, por suerte es solo un mes y este mes también hay algunos fines de semana en que no se juega, así que no van a ser muchos los partidos que me voy a perder", señaló el defensor.

"A partir de ahora la cabeza en la recuperación, tengo toda la disposición para recuperarme de la mejor manera, así que a meterle no más", complementó.

Sobre la caída frente al os chillanejos, dijo que "los objetivos eran los dos, la Copa Chile y el campeonato, no sabíamos si alguien lo había logrado y teníamos como meta hacerlo. La serie fue un poco rara, porque dominamos los dos partidos y si piensas fueron los tres goles de pelota parada, Ñublense no nos creó muchas ocasiones".